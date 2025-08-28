Tikkasztó forróság vár vármegyénkre

Sok napsütés mellett csak vékony fátyolfelhők úszhatnak az égen, és a kellemes időjárás kedvez a szabadtéri programoknak.

Kellemes időjárás köszönt be délután.

Illusztráció: Pexels

Ilyen lesz a mai időjárás

Csapadék nem valószínű, így semmi sem zavarhatja meg a strandolást vagy a szabadtéri programokat. A déli szél többfelé érezhetően megélénkül, néhol erősebb lökések is előfordulhatnak, ami némi felfrissülést hoz a tikkasztó melegben. A hőmérséklet a kora délutáni órákban 34–36 fokig emelkedik, helyenként már szinte forróság uralkodik. Érdemes sok folyadékot fogyasztani és árnyékba húzódni, ha tehetjük, mert a hőség a nap további részében is kitart – a köpönyeg.hu előrejelzése alapján.