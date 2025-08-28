augusztus 28., csütörtök

Sárga és narancs figyelmeztetés Veszprém vármegyében

Címkék#Veszprém megye#kánikula#zivatar#hőmérséklet#nyár

Pénteken még tombol a kánikula, szombaton záporok és zivatarok hoznak lehűlést, vasárnapra pedig visszatér a nyugodtabb, kellemesen meleg idő. A hétvégi időjárás változatos képet mutat, a hőségriasztástól a kirándulásra alkalmas vasárnapig.

Csizi Péter

Az elmúlt napok időjárása szélsőségeket hozott: a forró, 33 fokos kánikulát zivatarok és hirtelen lehűlés követte. A hőségriasztás mellett sárga figyelmeztetést adtak ki heves zivatarokra, melyek széllel és jégesővel érkeztek. A változékony idő sokak szervezetét megterhelte. Sajnos nincs jó hírünk, ez a tendencia a hétvégén sem fog változni.

Hétvégi időjárás Veszprém vármegyében: kánikula után zivatar, majd naposabb vasárnap
Hétvégi időjárás Veszprém vármegyében: kánikula után zivatar, majd naposabb vasárnap
Fotó: Fülöp Ildikó

Pénteki időjárás: a nyár utolsó nagy forrósága

A hétvége felvezető napján a nyár megmutatja minden maradék erejét. A hőmérséklet 33 fokig emelkedik, a Közép-Dunántúl területére narancssárga hőségriasztás és sárga zivatarriasztás is érvényben van. A délutáni órákban helyenként hevesebb cellák is kialakulhatnak, így érdemes figyelni a friss riasztásokat.

Szombat: zivataros lehűlés

Szombaton megtörik a forróság. Záporok és zivatarok érkeznek, a nappali maximum 26 fok körül alakul, hajnalban 16 fokig hűlhet a levegő. A zivatarokhoz erős szél és akár kisebb jégeső is társulhat, ami közlekedési nehézségeket okozhat. Kültéri programok tervezésekor mindenképp számolni kell a hirtelen időjárási fordulatokkal.

Vasárnap: kellemes nyár végi idő

A hét utolsó napján ismét nyugodtabb, részben napos időre készülhetünk. A hőmérséklet 15 és 27 fok között mozog, csapadék nem valószínű. Vasárnap tehát ideális lesz a szabadtéri programokra, kirándulásra, egy balatoni sétára is.

 

