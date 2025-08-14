Meteorológia
4 órája
Egyre nagyobb a forróság, nemsokára tetőzik
Csütörtökön napsütéses, zavartalanul derült időre számíthatunk, csapadék nem várható. A hőmérséklet 33 és 40 fok között alakul, kifejezetten forró lesz a nap. A keleti szél gyenge marad - írja országos időjárás-előrejelzésében a Köpönyeg.
A Veszprém és környéke időjárását figyelő vmeteo prognózisa szerint csütörtökön ragyogóan napos, felhőmentes időre számíthatunk, a levegőt csak egy kis gyenge délkeleti szél mozgatja. Reggel 18°C, délután pedig körülbelül 33°C várható.
Így alakul az időjárás a hétvégén
A hőség pénteken és szombaton éri el a csúcspontját, akár 35°C is lehet. Vasárnaptól enyhülés érkezik, néhány fokkal visszaesik a hőmérséklet.
