Egyre nagyobb a forróság, nemsokára tetőzik

A Veszprém és környéke időjárását figyelő vmeteo prognózisa szerint csütörtökön ragyogóan napos, felhőmentes időre számíthatunk, a levegőt csak egy kis gyenge délkeleti szél mozgatja. Reggel 18°C, délután pedig körülbelül 33°C várható.

Az időjárás-előrejelzés szerint nemsokára tetőzik a forróság

Forrás: Getty Images-illusztráció

Így alakul az időjárás a hétvégén

A hőség pénteken és szombaton éri el a csúcspontját, akár 35°C is lehet. Vasárnaptól enyhülés érkezik, néhány fokkal visszaesik a hőmérséklet.