augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Meteorológia

33 perce

Egyre nagyobb a forróság, nemsokára tetőzik

Címkék#hőség#csúcspont#hőmérséklet

Csütörtökön napsütéses, zavartalanul derült időre számíthatunk, csapadék nem várható. A hőmérséklet 33 és 40 fok között alakul, kifejezetten forró lesz a nap. A keleti szél gyenge marad - írja országos időjárás-előrejelzésében a Köpönyeg.

Veol.hu

A Veszprém és környéke időjárását figyelő vmeteo prognózisa szerint csütörtökön ragyogóan napos, felhőmentes időre számíthatunk, a levegőt csak egy kis gyenge délkeleti szél mozgatja. Reggel 18°C, délután pedig körülbelül 33°C várható.

Climate Change, Global Warming, Global Boiling from the Climate Crisis and the Catastrophic Heatwave, the Sun, and the Burning Heatwave Hot Sun időjárás
Az időjárás-előrejelzés szerint nemsokára tetőzik a forróság
Forrás: Getty Images-illusztráció

Így alakul az időjárás a hétvégén

A hőség pénteken és szombaton éri el a csúcspontját, akár 35°C is lehet. Vasárnaptól enyhülés érkezik, néhány fokkal visszaesik a hőmérséklet.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu