1 órája
Rekkenő hőség vár ránk pénteken
A pénteki napot szinte zavartalan napsütés jellemzi, legfeljebb néhány gomolyfelhő tűnhet fel az égen. Csapadékra nem kell számítani. A hőmérséklet extrém magas lesz, 34 és 39 fok közötti forróság várható - írja országos időjárás-előrejelzésében a Köpönyeg.
A Veszprém és környéke időjárását figyelő vmeteo prognózisa szerint pénteken továbbra is napos, derült időre számíthatunk, csak kevés felhő zavarhatja az eget. Gyenge délkeleti szél fúj. Reggel 17°C körüli hőmérsékletre ébredhetünk, délutánra pedig 34°C-ig melegszik a levegő.
Így alakul a hétvége időjárása
Szombaton tetőzik a kánikula, akár 35°C-os forróság is lehet. Vasárnap gyenge hidegfront érkezik, amely néhány fokos lehűlést hoz, de az idő továbbra is nyárias marad.