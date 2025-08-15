Rekkenő hőség vár ránk pénteken

A Veszprém és környéke időjárását figyelő vmeteo prognózisa szerint pénteken továbbra is napos, derült időre számíthatunk, csak kevés felhő zavarhatja az eget. Gyenge délkeleti szél fúj. Reggel 17°C körüli hőmérsékletre ébredhetünk, délutánra pedig 34°C-ig melegszik a levegő.

Rekkenő hőségre figyelmeztet az időjárás-előrejelzés

Forrás: Getty Images-illusztráció

Így alakul a hétvége időjárása

Szombaton tetőzik a kánikula, akár 35°C-os forróság is lehet. Vasárnap gyenge hidegfront érkezik, amely néhány fokos lehűlést hoz, de az idő továbbra is nyárias marad.