Meteorológia
2 órája
Tovább fokozódk a hőség
Szerdán derült időre számíthatunk, felhő se nagyon lesz az égen – egész nap zavartalan napsütés várható. A hőség tovább fokozódik, a hőmérséklet akár 36–37 fokig is emelkedhet - írja országos időjárás-előrejelzésében a Köpönyeg.
A Veszprém és környéke időjárását figyelő vmeteo prognózisa szerint szerdán napos, száraz időre számíthatunk, az égen felhők sem lesznek. Enyhe délkeleti szél lengedezik majd. Reggel 18 fokig hűl a levegő, délutánra pedig 32 fok körül alakul a hőmérséklet.
Így alakul az időjárás a továbbiakban
A következő napokban tovább fokozódik a hőség, ismét forró időszak következik, a legmelegebb órákban akár 35 fokot is mutathat a hőmérő. Vasárnaptól néhány fokkal enyhül a kánikula.
