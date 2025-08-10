Perzselő hőség köszönt be Veszprém térségében – akár 40 fok is lehet!

A reggeli órákban már erőteljes napsütés kíséri a napot, és csupán néhány apró gomolyfelhő tűnik majd fel az égen, inkább csak díszítésként. Esőre sehol nincs kilátás, így a szabadtéri programokat nem fenyegeti időjárási akadály.

Időjárás előrejelzés: Kánikula köszönt be a vármegyében

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Íme az időjárás: forróság érkezik

A levegő azonban rendkívül felhevül: a nappali hőmérséklet 31 és 40 fok között mozog majd. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a déli órákban érdemes árnyékban maradni, bőségesen inni, és a szabadban viselni kalapot, napszemüveget, valamint magas faktorszámú naptejet. Aki teheti, a kora reggeli vagy esti órákban intézze a szabadtéri teendőit, hogy elkerülje a hőguta veszélyét. A forró, száraz idő a hét közepéig kitart, így nemcsak ma, de a következő napokban is számíthatunk perzselő napsütésre a térségben - írja a köpönyeg.hu előrejelzése.