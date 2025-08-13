Tovább fokozódk a hőség

A Veszprém és környéke időjárását figyelő vmeteo prognózisa szerint szerdán napos, száraz időre számíthatunk, az égen felhők sem lesznek. Enyhe délkeleti szél lengedezik majd. Reggel 18 fokig hűl a levegő, délutánra pedig 32 fok körül alakul a hőmérséklet.

Az időjárás-előrejelzés szerint a következő napokban fokozódik a hőség

Forrás: Getty Images-illusztráció

Így alakul az időjárás a továbbiakban

A következő napokban tovább fokozódik a hőség, ismét forró időszak következik, a legmelegebb órákban akár 35 fokot is mutathat a hőmérő. Vasárnaptól néhány fokkal enyhül a kánikula.