Nyár lesz vagy ősz? Meglephetnek minket szeptember első napjai

Az ősz a naptár szerint beköszönt jövő héten, de az időjárás egyelőre ragaszkodik a nyárhoz. Szeptember első napjaiban sok napsütésben, 30 fok közeli melegben lesz részünk, a nyárias időszakot, csak szerdán szakítja meg egy gyenge hidegfront, amely átmeneti felfrissülést hoz.

Időjárás jövő héten: hétfőn verőfényes napsütés és nyárias hőség várható, délutáni gomolyfelhőkkel, csapadék nélkül. A hőmérséklet 30 fok körül tetőzik - írja a koponyeg.hu.

Időjárás jövő héten: erre számítsunk
Időjárás jövő héten: mutatjuk, mire számítsunk
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Kedden tovább tart a kánikula: 28–34 fokig melegszik a levegő, estefelé azonban a nyugati tájakon már zivatarok is kialakulhatnak.

Így folytatódik az időjárás jövő héten

Szerdán egy gyenge hidegfront hoz változást: többfelé előfordulhat zápor, megerősödik az északnyugati szél, és 26 fok köré esik vissza a hőmérséklet.

Csütörtökön ismét a napsütésé lesz a főszerep, délután 29–30 fokkal – igazi késő nyári idő várható.

 

