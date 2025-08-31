Nyár lesz vagy ősz? Meglephetnek minket szeptember első napjai

Időjárás jövő héten: hétfőn verőfényes napsütés és nyárias hőség várható, délutáni gomolyfelhőkkel, csapadék nélkül. A hőmérséklet 30 fok körül tetőzik - írja a koponyeg.hu.

Időjárás jövő héten: mutatjuk, mire számítsunk

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Kedden tovább tart a kánikula: 28–34 fokig melegszik a levegő, estefelé azonban a nyugati tájakon már zivatarok is kialakulhatnak.

Így folytatódik az időjárás jövő héten

Szerdán egy gyenge hidegfront hoz változást: többfelé előfordulhat zápor, megerősödik az északnyugati szél, és 26 fok köré esik vissza a hőmérséklet.

Csütörtökön ismét a napsütésé lesz a főszerep, délután 29–30 fokkal – igazi késő nyári idő várható.