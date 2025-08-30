augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Meteorológia

2 órája

Fordulat az időjárásban: zivatarokkal és lehűléssel ér véget a hőség

Címkék#zivatar#csapadék#szél

Szombaton egy hullámzó front, vasárnap pedig egy sekély ciklon okoz csapadékot az országban. Az idő lehűl, vasárnapra keleten is mindenhol véget ér a hőség.

Veol.hu

Szombaton délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és estétől egyre több helyen várható eső, zápor, néhol zivatar is, akár felhőszakadással - olvasható a Met.hu időjárás-jelentésében. Keleten estig kisebb az eső esélye. Éjszaka és vasárnap is túlnyomóan felhős lesz az ég, de vasárnap délután főként nyugaton elkezdhet felszakadozni a felhőzet.

időjárás
Az időjárás-előrejelzés szerint szombaton egy hullámzó front, vasárnap pedig egy sekély ciklon okoz csapadékot az országban
Fotó: Nagy Lajos/Napló-illusztráció

Zivatarok és felhőszakadás veszélye miatt a HungaroMet citromsárga, elsőfokú figyelmeztetést adott ki Veszprém vármegyére. Mint írják, zivatarok esetén elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat, felhőszakadás esetén pedig intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat.

Így alakul az időjárás vasárnap

Vasárnap délelőtt főként a Dunántúlon várható csapadék, délután viszont inkább a keleti országrészben alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A szél a Dunántúlon élénk, helyenként erős északnyugatira fordul, míg keleten inkább csak a zivatarokat kísérheti erős, esetenként viharos szél. A hajnali hőmérséklet 15–20 fok között alakul, a nappali csúcshőmérséklet vasárnap 23 és 30 fok között várható.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu