Fordulat az időjárásban: zivatarokkal és lehűléssel ér véget a hőség

Szombaton délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és estétől egyre több helyen várható eső, zápor, néhol zivatar is, akár felhőszakadással - olvasható a Met.hu időjárás-jelentésében. Keleten estig kisebb az eső esélye. Éjszaka és vasárnap is túlnyomóan felhős lesz az ég, de vasárnap délután főként nyugaton elkezdhet felszakadozni a felhőzet.

Az időjárás-előrejelzés szerint szombaton egy hullámzó front, vasárnap pedig egy sekély ciklon okoz csapadékot az országban

Fotó: Nagy Lajos/Napló-illusztráció

Zivatarok és felhőszakadás veszélye miatt a HungaroMet citromsárga, elsőfokú figyelmeztetést adott ki Veszprém vármegyére. Mint írják, zivatarok esetén elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat, felhőszakadás esetén pedig intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat.

Így alakul az időjárás vasárnap

Vasárnap délelőtt főként a Dunántúlon várható csapadék, délután viszont inkább a keleti országrészben alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A szél a Dunántúlon élénk, helyenként erős északnyugatira fordul, míg keleten inkább csak a zivatarokat kísérheti erős, esetenként viharos szél. A hajnali hőmérséklet 15–20 fok között alakul, a nappali csúcshőmérséklet vasárnap 23 és 30 fok között várható.