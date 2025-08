Nemsokára újra tombol a nyár: jön a kánikula, akár 40 fok és extrém magas UV-sugárzás is lehet

A front hatására elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki, de ezek csak átmeneti enyhülést hoznak. A napsütésből így sem lesz hiány, sőt, az ország nagy részén alapvetően száraz, napos időjárás várható, 25 és 31 fok közötti csúcshőmérséklettel.

Időjárás változás: Hideg után jön a kánikula.

Forrás: Bors

Változik az időjárás

Az északnyugati szél ugyan időnként megerősödhet, de ez inkább csak pillanatnyi enyhülést nyújt majd. Aki nem kedveli a tikkasztó meleget, az most örülhet utoljára: a hét második felétől ugyanis elkezdődik az igazi nyári kánikula. Napról napra emelkedik majd a hőmérséklet, és a hétvégére, illetve a jövő hét elejére már extrém forróságra kell számítanunk. A jelenlegi előrejelzések szerint akár a 40 fokot is elérheti a hőmérő higanyszála, főleg a déli és alföldi tájakon, és az UV-sugárzás is extrém magas lehet. Gondoskodjunk bőrtípusunknak megfelelő napvédelemről, de legjobb, ha a déli órákban nem tartózkodunk a szabadban!

