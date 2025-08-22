54 perce
Kirándulni szeretnél szombaton? Mutatjuk, milyen időre számíthatsz
Az erős hőség már alábbhagyott pár napja, viszont a hétvégén pedig az időnként élénk szél teheti kellemetlenebbé a kikapcsolódást keresők programjainak megvalósítását. Azért az időjárás szombaton valószínűleg nem hiúsítja meg a legtöbbek terveit, a kirándulásról nem érdemes lemondani, de nem árt tudni, mire számíthatunk.
Szombaton az országban a napi legmagasabb hőmérséklet 23 Celsius-fok körül alakul, a legalacsonyabb 13 fok körül. Veszprém vármegye területén ennél valamivel hűvösebb időjárásra számíthatunk és péntekhez képest is csökken a hőmérséklet.
Időjárás szombaton Veszprém vármegyében és a Bakonyban
A nyár végének megfelelő kirándulóidőre számíthatunk szombaton, 21 fokos napi maximummal. Délelőtt valószínűleg felhőtlenül süt majd a nap, délután közepesen felhős lehet az ég és főleg délután élénkülhet meg az északnyugati szél a meteorológia előrejelzése szerint.
A Magas-Bakonyban már déltől megerősödhet a szél és itt valószínűleg nem éri el majd a 20 fokot sem a hőmérséklet.