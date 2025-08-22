Kirándulni szeretnél szombaton? Mutatjuk, milyen időre számíthatsz

Szombaton az országban a napi legmagasabb hőmérséklet 23 Celsius-fok körül alakul, a legalacsonyabb 13 fok körül. Veszprém vármegye területén ennél valamivel hűvösebb időjárásra számíthatunk és péntekhez képest is csökken a hőmérséklet.

A nyár végének megfelelő lesz az időjárás szombaton

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Időjárás szombaton Veszprém vármegyében és a Bakonyban

A nyár végének megfelelő kirándulóidőre számíthatunk szombaton, 21 fokos napi maximummal. Délelőtt valószínűleg felhőtlenül süt majd a nap, délután közepesen felhős lehet az ég és főleg délután élénkülhet meg az északnyugati szél a meteorológia előrejelzése szerint.

A Magas-Bakonyban már déltől megerősödhet a szél és itt valószínűleg nem éri el majd a 20 fokot sem a hőmérséklet.