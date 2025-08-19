Kiadták a figyelmeztetést: zivatarok, viharos széllökések zavarhatják meg az augusztus 20-ai ünnepet

Mint időjárás-előrejelzésükben írják, szerdán többnyire napos, gomolyfelhős időre számíthatunk, de a délután folyamán nyugat felől egyre több felhő érkezik.

Zivatarokra figyelmeztet az időjárás-előrejelzés augusztus 20-án

Forrás: HungaroMet

Megzavarhatja az időjárás az ünnepet

Napközben nem valószínű csapadék, azonban kora estétől nő az eső, illetve zivatar kialakulásának esélye, főként az ország északnyugati részén. A délnyugati szél élénk lesz, zivatarok környékén pedig időnként erős vagy akár viharos lökések is előfordulhatnak.

A nappali csúcshőmérséklet 29 és 34 Celsius-fok között alakul.