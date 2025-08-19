augusztus 19., kedd

Huba névnap

Meteorológia

2 órája

Kiadták a figyelmeztetést: zivatarok, viharos széllökések zavarhatják meg az augusztus 20-ai ünnepet

Címkék#ünnep#zivatar#citromsárga figyelmeztetés

A HungaroMet Veszprém vármegyére is citromsárga (elsőfokú) figyelmeztetést adott ki zivatarok miatt.

Veol.hu

Mint időjárás-előrejelzésükben írják,  szerdán többnyire napos, gomolyfelhős időre számíthatunk, de a délután folyamán nyugat felől egyre több felhő érkezik.

időjárás
Zivatarokra figyelmeztet az időjárás-előrejelzés augusztus 20-án
Forrás: HungaroMet

Megzavarhatja az időjárás az ünnepet

Napközben nem valószínű csapadék, azonban kora estétől nő az eső, illetve zivatar kialakulásának esélye, főként az ország északnyugati részén. A délnyugati szél élénk lesz, zivatarok környékén pedig időnként erős vagy akár viharos lökések is előfordulhatnak.

A nappali csúcshőmérséklet 29 és 34 Celsius-fok között alakul.

 

