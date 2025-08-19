Meteorológia
1 órája
Kiadták a figyelmeztetést: zivatarok, viharos széllökések zavarhatják meg az augusztus 20-ai ünnepet
A HungaroMet Veszprém vármegyére is citromsárga (elsőfokú) figyelmeztetést adott ki zivatarok miatt.
Mint időjárás-előrejelzésükben írják, szerdán többnyire napos, gomolyfelhős időre számíthatunk, de a délután folyamán nyugat felől egyre több felhő érkezik.
Megzavarhatja az időjárás az ünnepet
Napközben nem valószínű csapadék, azonban kora estétől nő az eső, illetve zivatar kialakulásának esélye, főként az ország északnyugati részén. A délnyugati szél élénk lesz, zivatarok környékén pedig időnként erős vagy akár viharos lökések is előfordulhatnak.
A nappali csúcshőmérséklet 29 és 34 Celsius-fok között alakul.
5 órája
Így ünnepel a Balaton: mutatjuk az augusztus 20-i tűzijátékok helyszíneit és időpontjaitAugusztus 20. a Balatonnál: tűzijátékok, fényfestések.
