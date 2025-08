Heves zivatarok és szélrohamok csaphatnak le Veszprém térségében

Az égen egyre több gomolyfelhő jelenik meg, amelyekből elszórtan záporok és zivatarok alakulhatnak ki. Így alakul az időjárás térségünkben.

Időjárás előrejelzés.

Forrás: Nagy Lajos / Napló

Számítsunk a viharos időjárásra

A térségben rövid idő alatt lehulló, nagyobb mennyiségű csapadékra is készülni kell, amit helyenként villámlás, dörgés és átmeneti szélerősödés kísérhet. A meteorológusok szerint az északnyugati szél a délutáni óráktól megerősödik, Veszprém környékén időnként viharos lökések is előfordulhatnak. Bár a kánikula az ország nagy részén még tart, 30–35 fokos maximumokkal, a Dunántúl északnyugati felében, így Veszprém megyében is már érezhető lesz a hűvösebb levegő beáramlása. Ez a változás a következő napokban fokozatosan továbbterjedhet az ország belseje felé is – a köpönyeg.hu előrejelzése alapján.