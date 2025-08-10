Azt hiszed, marad a rekkenő hőség? - Ilyen idő lesz a jövő héten

Ilyen lesz a jövő heti időjárás.

Jövő heti időjárás: marad a hőség?

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Hétfő: Igazi nyaralóidőre számíthatunk, szinte zavartalan napsütéssel és csapadék nélkül. Az északi szél több helyen élénk lehet. A hőmérséklet csúcsa körülbelül 31 °C lesz.

Kedd: Továbbra is derült, felhőtlen idő várható, esőre nincs esély. A keleti szél megélénkülhet. A hőség fokozódik, délután 33–36 °C között alakul a csúcsérték.

Szerda: Strandidő folytatódik sok napsütéssel és országos hőséggel. A nappali maximum 30–37 °C körül valószínű.

Így alakul a hét második felében a jövő heti időjárás:

Csütörtök: Perzselő napsütés, tikkasztó meleg ígérkezik, eső kizárt. A csúcshőmérséklet 33–36 °C körül alakul.

Péntek: Derült vagy gyengén felhős, napos, csapadékmentes idő várható. A szél többnyire mérsékelt marad. Hajnalban 14–19 °C, délután 33–39 °C között mérhetünk.

Szombat: Többnyire napos idő, fátyol- és gomolyfelhőkkel. Az északnyugati, északi tájakon nem kizárt egy-egy zápor, zivatar. Az északnyugatira forduló szél sok helyen megélénkül, helyenként megerősödik. Éjszaka 15–23 °C, nappal 32–39 °C várható - írja a koponyeg.hu.