Időjárás
2 órája
Érdemes lesz ma kimenni strandra?
Keddi időjárás: igazi strandidő ígérkezik sok napsütéssel, kevés felhővel. Csapadék nem várható, a hőmérséklet 30–32 fok körül alakul - írja a koponyeg.hu.
Keddi időjárás Veszprém környékén
A Vmeteo szerint kedden a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenik meg az égen. Mérsékelt délkeleti szél fúj. A hőmérséklet reggel 14°C, délután 27°C körül ígérkezik
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre