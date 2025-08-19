Érdemes lesz ma kimenni strandra?

Keddi időjárás: igazi strandidő ígérkezik sok napsütéssel, kevés felhővel. Csapadék nem várható, a hőmérséklet 30–32 fok körül alakul - írja a koponyeg.hu.

Keddi időjárás: marad a strandidő

Forrás: Fülöp Ildikó/Napló

Keddi időjárás Veszprém környékén

A Vmeteo szerint kedden a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenik meg az égen. Mérsékelt délkeleti szél fúj. A hőmérséklet reggel 14°C, délután 27°C körül ígérkezik