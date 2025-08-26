Lassan visszatér a nyár?

Keddi időjárás: derűs idő ígérkezik fátyol- és gomolyfelhőkkel, csapadék nem várható. A nappali felmelegedés fokozódik, délutánra 25–31 fok közé emelkedik a hőmérséklet. - írja a koponyeg.hu.

Keddi időjárás: felhős napunk lesz

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Keddi időjárás Veszprém környékén

A Vmeteo szerint kedden derült, illetve gyengén felhős égre tekinthetünk fel. Általában mérsékelt marad a délnyugati szél. A hőmérséklet reggel 11°C, délután 26°C körül ígérkezik.