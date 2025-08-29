Pénteken még tombol a hőség

Pénteki időjárás: eleinte fátyolfelhős, szaharai poros időre számíthatunk, majd estétől egyre több gomolyfelhő érkezik, és a Dunántúlon zápor, zivatar is kialakul. A DNy-i szél többfelé megélénkül. 35 fok körüli forróság várható. - írja a koponyeg.hu.

Pénteki időjárás: marad a hőség

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Pénteki időjárás Veszprém környékén

A Vmeteo szerint pénteken eleinte még néhány órás napsütésre számíthatunk, majd egyre vastagabb felhők érkeznek. A késő délutáni óráktól egy-egy zápor, esetleg zivatar sem zárható ki. A mérsékelt délnyugati szelet élénk széllökések kísérik. A hőmérséklet reggel 18°C, délután 31°C körül ígérkezik.