4 órája

A földi pokol vár ránk pénteken

Veol.hu

Pénteki időjárás: derült időre, szinte már országos hőségre számíthatunk, hiszen a hőmérséklet csúcsértéke eléri a 29-35 fokot. Kizárt az eső. Gyenge marad a légmozgás. -írja a koponyeg.hu.

Fotó: Fülöp Ildikó / illusztráció

Pénteki időjárás Veszprém könyékén

A Vmeteo szerint pénteken felhőtlen, illetve derült lesz az ég felettünk. Mérsékelt délnyugati szél fúj. A hőmérséklet reggel 15°C, délután 30°C közelében ígérkezik.

