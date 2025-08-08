Időjárás
1 órája
A földi pokol vár ránk pénteken
Pénteki időjárás: derült időre, szinte már országos hőségre számíthatunk, hiszen a hőmérséklet csúcsértéke eléri a 29-35 fokot. Kizárt az eső. Gyenge marad a légmozgás. -írja a koponyeg.hu.
Pénteki időjárás Veszprém könyékén
A Vmeteo szerint pénteken felhőtlen, illetve derült lesz az ég felettünk. Mérsékelt délnyugati szél fúj. A hőmérséklet reggel 15°C, délután 30°C közelében ígérkezik.
