1 órája
Sárga riasztás Veszprém vármegyében, estére zivatar érkezhet
Augusztus 20-án sárga riasztás lesz érvényben Veszprém vármegyében zivatarveszély miatt. Bár napközben kánikula várható, estére záporok, zivatarok is kialakulhatnak, ezért az ünnepi programokra érkezőknek érdemes felkészülni az időjárás fordulatára.
Időjárás augusztus 20-án: A nemzeti ünnep napján a délelőtt még igazi nyári időt hoz: 29–34 fokos meleg, sok napsütés és mérsékelt, olykor élénk déli-délnyugati szél jellemzi majd az időjárást. A délutáni óráktól azonban fokozatosan változik a helyzet: északnyugat felől hidegfront közelít, amely miatt estére megnő a záporok és zivatarok esélye, sárga riasztást adtak ki – írja a köpönyeg.hu.
Sárga riasztás: este már zivatar is lehet Veszprémben
A HungaroMet Zrt. elsőfokú, azaz sárga riasztást adott ki több vármegyére, köztük Veszprémre is, mivel az esti órákban lokális zivatarok fordulhatnak elő, amelyeket intenzív eső, villámlás és szélerősödés kísérhet. Bár a csapadék nem mindenhol jelenik meg, a szabadtéri programokra indulóknak ajánlott esernyőt vinniük. Veszprémben tűzijátékot idén sem tartanak, helyette fényfestés és fényjáték várja az ünneplőket az Óváros téren napnyugta után. A Balaton partján is hasonló a helyzet: a nap még nagyrészt derült lesz, de estére bárhol feltűnhet egy-egy zivatarfelhő.
Így ünnepel a Balaton: mutatjuk az augusztus 20-i tűzijátékok helyszíneit és időpontjaitAugusztus 20. a Balatonnál: tűzijátékok, fényfestések.
Szerdától lehűlés jön – így alakul a hét időjárása
- Szerdán még a hét legmelegebb napja várható: sok napsütéssel, 29 fok körüli csúcshőmérséklettel. Bár napközben komoly csapadék nem valószínű, késő este egy-egy rövid zápor nem zárható ki teljesen.
- Csütörtökön azonban fordulat érkezik: sok lesz a felhő, délutántól eső, zápor, helyenként zivatar is kialakulhat, a hőmérséklet pedig csökkenni kezd.
- Pénteken már csak 20 fok körüli maximumra van kilátás, és a hétvége is hűvösebb lesz az ilyenkor szokásosnál, így érdemes ennek megfelelően készülni.
