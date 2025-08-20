Sárga riasztás Veszprém vármegyében, estére zivatar érkezhet

Időjárás augusztus 20-án: A nemzeti ünnep napján a délelőtt még igazi nyári időt hoz: 29–34 fokos meleg, sok napsütés és mérsékelt, olykor élénk déli-délnyugati szél jellemzi majd az időjárást. A délutáni óráktól azonban fokozatosan változik a helyzet: északnyugat felől hidegfront közelít, amely miatt estére megnő a záporok és zivatarok esélye, sárga riasztást adtak ki – írja a köpönyeg.hu.

Időjárás augusztus 20-án: este zivatarokra kell készülni Veszprém vármegyében, sárga riasztás van érvényben

Forrás: met.hu

Sárga riasztás: este már zivatar is lehet Veszprémben

A HungaroMet Zrt. elsőfokú, azaz sárga riasztást adott ki több vármegyére, köztük Veszprémre is, mivel az esti órákban lokális zivatarok fordulhatnak elő, amelyeket intenzív eső, villámlás és szélerősödés kísérhet. Bár a csapadék nem mindenhol jelenik meg, a szabadtéri programokra indulóknak ajánlott esernyőt vinniük. Veszprémben tűzijátékot idén sem tartanak, helyette fényfestés és fényjáték várja az ünneplőket az Óváros téren napnyugta után. A Balaton partján is hasonló a helyzet: a nap még nagyrészt derült lesz, de estére bárhol feltűnhet egy-egy zivatarfelhő.