Perzselő napsütéssel indít a hétvége

Szombati időjárás: csak kevés fátyolfelhő zavarja a perzselő napsütést. Eső nem várható. A nappali felmelegedés 30 és 38 fok között alakul. - írja a koponyeg.hu.

Szombati időjárás: forróság lesz

Fotó: Fülöp Ildikó / illusztráció

Szombati időjárás Veszprém környékén

A Vmeteo szerint szombaton felhőtlen, illetve derült égre tekinthetünk fel. Gyenge, mérsékelt délnyugati szél fúj. A hőmérséklet reggel 17°C, délután 33°C körül ígérkezik.