Perzselő napsütéssel indít a hétvége
Szombati időjárás: csak kevés fátyolfelhő zavarja a perzselő napsütést. Eső nem várható. A nappali felmelegedés 30 és 38 fok között alakul. - írja a koponyeg.hu.
Szombati időjárás Veszprém környékén
A Vmeteo szerint szombaton felhőtlen, illetve derült égre tekinthetünk fel. Gyenge, mérsékelt délnyugati szél fúj. A hőmérséklet reggel 17°C, délután 33°C körül ígérkezik.
