Kemény télre készülhetünk? A népi megfigyelések már tudják a választ

A hőmérők 31–40 fok közé kúsztak, az ég csapadékmentes maradt, és Lőrinc napján is tombolt a kánikula. A népi bölcsesség szerint, ha augusztus eleje ennyire forró, akkor a téli időjárás keményebb lesz: hideg, szeles és hóban gazdag. Bár a modern meteorológia nem foglalkozik ezekkel az összefüggésekkel, sokan még ma is bíznak a természet évszázados üzeneteiben – írja a köpönyeg.hu.

A nép hagyományok szerint kemény lesz a téli időjárás?

Fotó: Shutterstock

Milyen lesz a téli időjárás?

A paraszti világban nemcsak észlelték, hanem értelmezték is az időjárás jeleit. Az idei augusztus 1–10. közötti meleg szinte tankönyvi példája annak, amit a mondás tart: „Ha augusztus elején nagy a meleg, kemény tél jön.” A légmozgás ugyan néhol erős volt, de felhő alig, a hőmérséklet sokszor 35 fok fölé kúszott.

Lőrinc napja különösen fontos a hagyományban

Ha szép idő esik erre a napra, hosszú, napos ősz várható, ami bőséges gyümölcstermést ígér. Ez pedig jó hír a gazdáknak és a borvidékek termelőinek, hiszen kedvez a szőlő cukortartalmának és a gyümölcsök lédússágának. Miközben egyre inkább eltávolodunk a természet ritmusától, ezek a régi megfigyelések emlékeztetnek: a múlt tudása ma is érvényes lehet. Úgy tűnik, idén szép őszünk lesz, de utána jöhet egy igazán harapós tél.