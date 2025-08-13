augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

1 órája

Kemény télre készülhetünk? A népi megfigyelések már tudják a választ

Címkék#hőhullám#kánikula#időjárás#bölcsesség#tél

Az idei augusztus első tíz napja szinte perzselte az országot. A régi öregek szerint ez nemcsak nyár végi hőhullám, hanem komoly jelzés arra, hogy mi vár ránk télen.

Veol.hu

A hőmérők 31–40 fok közé kúsztak, az ég csapadékmentes maradt, és Lőrinc napján is tombolt a kánikula. A népi bölcsesség szerint, ha augusztus eleje ennyire forró, akkor a téli időjárás keményebb lesz: hideg, szeles és hóban gazdag. Bár a modern meteorológia nem foglalkozik ezekkel az összefüggésekkel, sokan még ma is bíznak a természet évszázados üzeneteiben – írja a köpönyeg.hu.

A nép hagyományok szerint kemény lesz a téli időjárás?
A nép hagyományok szerint kemény lesz a téli időjárás?
Fotó: Shutterstock

Milyen lesz a téli időjárás?

A paraszti világban nemcsak észlelték, hanem értelmezték is az időjárás jeleit. Az idei augusztus 1–10. közötti meleg szinte tankönyvi példája annak, amit a mondás tart: „Ha augusztus elején nagy a meleg, kemény tél jön.” A légmozgás ugyan néhol erős volt, de felhő alig, a hőmérséklet sokszor 35 fok fölé kúszott.

Lőrinc napja különösen fontos a hagyományban

Ha szép idő esik erre a napra, hosszú, napos ősz várható, ami bőséges gyümölcstermést ígér. Ez pedig jó hír a gazdáknak és a borvidékek termelőinek, hiszen kedvez a szőlő cukortartalmának és a gyümölcsök lédússágának. Miközben egyre inkább eltávolodunk a természet ritmusától, ezek a régi megfigyelések emlékeztetnek: a múlt tudása ma is érvényes lehet. Úgy tűnik, idén szép őszünk lesz, de utána jöhet egy igazán harapós tél.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu