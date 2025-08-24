Időjárás
2 órája
Inkább lesz ősz, mint nyár vasárnap
Vasárnapi időjárás: derűs idő ígérkezik, helyenként kisebb gomolyfelhőkkel. Csak elszórtan fordulhat elő futó zápor. Élénk lesz a szél, és a hőmérséklet visszafogottabb marad: délután 21–26 fok között alakul. - írja a koponyeg.hu.
Vasárnapi időjárás Veszprém közelében
A Vmeteo szerint vasárnap felhőtlen, illetve gyengén felhős égre tekinthetünk fel. A mérsékelt északnyugati szelet főleg a nap első felében még élénk széllökések kísérik. A hőmérséklet reggel 10°C, délután 20°C körül ígérkezik.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre