Inkább lesz ősz, mint nyár vasárnap

Vasárnapi időjárás: derűs idő ígérkezik, helyenként kisebb gomolyfelhőkkel. Csak elszórtan fordulhat elő futó zápor. Élénk lesz a szél, és a hőmérséklet visszafogottabb marad: délután 21–26 fok között alakul. - írja a koponyeg.hu.

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Vasárnapi időjárás Veszprém közelében

A Vmeteo szerint vasárnap felhőtlen, illetve gyengén felhős égre tekinthetünk fel. A mérsékelt északnyugati szelet főleg a nap első felében még élénk széllökések kísérik. A hőmérséklet reggel 10°C, délután 20°C körül ígérkezik.

