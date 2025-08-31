Időjárás-előrejelzés
Vigyázz, bedurvulhat az időjárás vasárnap délután!
A hét utolsó napján sem ússzuk meg szárazon.
Így alakul délután a vasárnapi időjárás: többfelé várható eső, zápor, helyenként zivatar. A csapadék délután inkább kelet, északkelet felé húzódik, nyugaton viszont fokozatosan felszakadozik a felhőzet, és előbújhat a nap is - írja a koponyeg.hu.
A szél sokfelé megélénkül, a Dunántúlon erős, sőt néhol viharos lökésekre is számítani kell. Késő estére 17–22 fok közé hűl a levegő.
Vasárnapi időjárás a Balaton környékén
A met.hu szerint Balatonnál kora délután még erős széllökések zavarhatják a strandolást, de estére mérséklődik a szél. A tó vize 21 fokos, másodfokú viharjelzés van érvényben a tónál.
