Brutális vihar közelít Veszprémhez – jég, szél, villámcsapások jöhetnek

A veszprémi időjárás-előrejelzés szerint szombat hajnalban elsősorban az északnyugati országrészben jelenhetnek meg záporok, egy-egy zivatar kíséretében. A helyzet azonban a délutáni óráktól fokozódik: nyugat felől egyre nagyobb területen alakulhatnak ki zivatarok, melyek helyenként rendszerbe is szerveződhetnek.

Veszprémi időjárás: brutális eső vár ránk a hétvégén

Fotó: Nagy Lajos / Napló

A zivatarokat helyenként erős csapadék (15–25 mm), viharos szél (65–75 km/h) és apróbb jég (1–2 cm) is kísérheti. A Dunántúlon – így Veszprém vármegyében is – akár heves zivatar is előfordulhat, ezekhez felhőszakadás (>25–30 mm), 80–90 km/h-s széllökések és nagyobb méretű jég (>2–3 cm) társulhatnak.

A meteorológusok hangsúlyozzák: a legnagyobb veszélyt a villámlás jelenti, de az erősebb szél és a jégeső is komoly károkat okozhat. Aki szabadtéri programot tervez, mindenképp kövesse figyelemmel az előrejelzéseket és a friss riasztásokat.