Hatalmas felhőszakadás és villámárvíz mosta el Tapolcát (+ videók)
A hirtelen lehulló nagy mennyiségű csapadék hatására villámárvíz alakult ki Tapolcán szombat este.
Szombaton délután és este kiadós csapadékot kapott Veszprém vármegye, a felhőszakadás nyomán pedig villámárvíz alakult ki Tapolcán - számolt be róla a MetFigyelő Facebook-oldal.
A tapolcai villámárvízről a MetFigyelő három videót is közzétett, a felvételeket egyik olvasójuk, Somogyi László készítette:
Vasárnap is kialakulhat villámárvíz?
Az időjárás-előrejelzések szerint vasárnap is várható csapadék Veszprém vármegyében. A Veszprém és környéke időjárását figyelő vmeteo prognózisa szerint vasárnap reggel még borult, felhős időre számíthatunk, és eső vagy zápor is előfordulhat.
