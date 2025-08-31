Hatalmas felhőszakadás és villámárvíz mosta el Tapolcát (+ videók)

Szombaton délután és este kiadós csapadékot kapott Veszprém vármegye, a felhőszakadás nyomán pedig villámárvíz alakult ki Tapolcán - számolt be róla a MetFigyelő Facebook-oldal.

A felhőszakadás nyomán villámárvíz alakult ki Tapolcán

Forrás: Facebook/MetFigyelő

A tapolcai villámárvízről a MetFigyelő három videót is közzétett, a felvételeket egyik olvasójuk, Somogyi László készítette:

Vasárnap is kialakulhat villámárvíz?

Az időjárás-előrejelzések szerint vasárnap is várható csapadék Veszprém vármegyében. A Veszprém és környéke időjárását figyelő vmeteo prognózisa szerint vasárnap reggel még borult, felhős időre számíthatunk, és eső vagy zápor is előfordulhat.