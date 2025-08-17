augusztus 17., vasárnap

Hidegfront hoz felfrissülést vasárnap

Vasárnap sokan fellélegezhetnek, hiszen a napok óta tartó, fülledt hőséget egy érkező hidegfront enyhíti. Bár igazi lehűlésre még nem számíthatunk, a forróság mérséklődik, és a korábbi 35 fok körüli csúcsértékek helyett többnyire 28–34 fokot mérhetünk a délutáni órákban.

A Köpönyeg előrejelzése szerint gomolyfelhős, napos idő várható, de helyenként, főleg az ország középső és keleti részén, kialakulhatnak záporok, zivatarok. Ezek nem lesznek kiterjedtek, inkább lokálisan csaphatnak le, így érdemes esernyőt vinni, ha útnak indulunk. A Vmeteo prognózisa is megerősíti: a hidegfront átvonulása hozhat ugyan egy-egy csapadékot, de az összképet továbbra is a naposabb idő határozza meg.

Forrás: pexels.com/Illusztráció 

Záporokkal és zivatarokkal zárulhat a hét

A front érkezése a szélben is érezhető lesz: az északnyugati irányú légmozgás többfelé élénk, helyenként erős széllökésekkel kísérheti a napot. Ez ugyan okozhat némi kellemetlenséget a szabadtéri programoknál, de egyben üdítő hatással is bír a korábbi napok fullasztó melege után.

A hőmérsékleti adatok reggel még 20–21 fok körüli értékeket mutatnak, napközben azonban gyorsan melegszik a levegő, és a délutáni órákban ismét 30 fok környékére kapaszkodik fel a hőmérő higanyszála. Aki a Balaton vagy más vizek partjára készül, igazi strandidőt élvezhet, ugyanakkor a hirtelen kialakuló zivatarokra érdemes figyelni.

A vasárnapi időjárás tehát átmenetet hoz: a kánikula némileg mérséklődik, a szél felfrissíti a levegőt, és helyenként záporok is enyhíthetik a hőséget. Azonban aki tartós lehűlésre vágyik, annak még várnia kell – a hét elején ugyanis ismét napos, nyáriasan meleg időre van kilátás. 

 

