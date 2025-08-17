Hidegfront hoz felfrissülést vasárnap

A Köpönyeg előrejelzése szerint gomolyfelhős, napos idő várható, de helyenként, főleg az ország középső és keleti részén, kialakulhatnak záporok, zivatarok. Ezek nem lesznek kiterjedtek, inkább lokálisan csaphatnak le, így érdemes esernyőt vinni, ha útnak indulunk. A Vmeteo prognózisa is megerősíti: a hidegfront átvonulása hozhat ugyan egy-egy csapadékot, de az összképet továbbra is a naposabb idő határozza meg.

Záporokkal és zivatarokkal zárul a hét

Forrás: pexels.com/Illusztráció

A front érkezése a szélben is érezhető lesz: az északnyugati irányú légmozgás többfelé élénk, helyenként erős széllökésekkel kísérheti a napot. Ez ugyan okozhat némi kellemetlenséget a szabadtéri programoknál, de egyben üdítő hatással is bír a korábbi napok fullasztó melege után.

A hőmérsékleti adatok reggel még 20–21 fok körüli értékeket mutatnak, napközben azonban gyorsan melegszik a levegő, és a délutáni órákban ismét 30 fok környékére kapaszkodik fel a hőmérő higanyszála. Aki a Balaton vagy más vizek partjára készül, igazi strandidőt élvezhet, ugyanakkor a hirtelen kialakuló zivatarokra érdemes figyelni.