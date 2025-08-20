Ez nagyon nem hiányzott: mutatjuk, milyen idő várható a tűzijátékok idején

A zivatar mellett esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből. A nemzeti ünnepen napközben még nyári melegben lesz részünk: országszerte napos idő várható, sok helyen 30–35 fokos csúcshőmérséklettel, aztán változás áll be az időjárásban.

Zivatar kialakulására figyelmeztet a HungaroMet

Forrás: veol.hu/archív

A meleget zivatar váltja

Napközben egyre többfelé zavarhatják felhők a napsütést, és késő délután, este néhol futó zápor, zivatar is kialakulhat. Sokfelé megélénkül a déli, délnyugati szél, majd estére Veszprém vármegyében mérséklődik a légmozgás, viszont zivatarok környezetében erős, viharos széllökésekre is számítani kell. Délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről.

11 vármegyére adtak ki riasztást

Forrás: met.hu

Augusztus 20-a után lehűlés jön

Másnap reggelre szinte mindenhol beborul az ég, és egyre több helyen számíthatunk esőre, zivatarra. A szél sokfelé megélénkül, viharos lökések is előfordulhatnak. Délutánra többnyire borongós idő lesz, estére akár tartós eső is kialakulhat. A hőmérséklet országrészenként nagy eltérést mutat: míg az Alpokalján és Észak-Borsodban mindössze 23–24 fokig emelkedik, a Dél-Alföldön még 35–36 fokot is mérhetnek, Veszprém vármegyében 26 fok körül alakul a hőmérséklet.

