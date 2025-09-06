szeptember 6., szombat

Bódi Mária Magdolna

1 órája

Ilyen időjárásra számíthatnak a boldoggá avatás részvevői

Az időjárás kedvezően alakul Bódi Mária Magdolna boldoggá avatásának napján.

Farkas Réka

Az időnként megerősödő szél ellenére kellemes időre, sok napsütésre készülhetnek a hívők, melyet időnként gomolyfelhők színesítenek majd. Bódi Mária Magdolna boldoggá avatását a természet is ünnepli.

Ilyen idő várható Bódi Mária Magdolna boldoggá avatásán.
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Ilyen időjárásra számíthatunk Bódi Mária Magdolna boldoggá avatásán

Az ország északkeleti részén egy-egy zápor, esetleg rövid ideig tartó zivatar is előfordulhat, de a legtöbb helyen száraz, derűs idő várja az érkezőket. Az északnyugati szél többfelé élénken fúj, a nap első felében időnként erősebb lökésekkel is, ám ez inkább frissítően hat majd a nyárias hangulatban. A délutáni órákra 27 fok körül alakul a hőmérséklet, így kellemes, kora nyári melegben vehetnek részt a hívek  Bódi Mária Magdolna boldoggá avatásán – a köpönyeg.hu előrejelzése alapján.

 

