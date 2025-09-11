Visszatér a jó idő csütörtökön?

Csütörtöki időjárás: eleinte borongós lesz az ég, majd jelentősen csökken a felhőzet és kisüt a nap. Hajnalig, reggelig sokfelé, majd inkább csak a Tiszántúlon alakul ki újabb eső, zápor. Délután délnyugaton zivatarok is kitörhetnek. Az ÉNy-i szél megerősödik. 23-27 fok között mozog majd a hőmérséklet - írja a koponyeg.hu.

Csütörtöki időjárás: visszatér a jó idő

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Csütörtöki időjárás Veszprém környékén

A Vmeteo szerint csütörtök eleinte borult, erősen felhős égre tekinthetünk fel, majd egyre hosszabb időszakokra süt ki a nap. Csapadék nem valószínű. A mérsékelt északnyugati szelet élénk széllökések kísérik. A hőmérséklet reggel 14°C, délután 23°C körül ígérkezik.