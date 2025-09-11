szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

32 perce

Visszatér a jó idő csütörtökön?

Címkék#környék#zápor#felhőzet

Veol.hu

Csütörtöki időjárás: eleinte borongós lesz az ég, majd jelentősen csökken a felhőzet és kisüt a nap. Hajnalig, reggelig sokfelé, majd inkább csak a Tiszántúlon alakul ki újabb eső, zápor. Délután délnyugaton zivatarok is kitörhetnek. Az ÉNy-i szél megerősödik. 23-27 fok között mozog majd a hőmérséklet - írja a koponyeg.hu.

Csütörtöki időjárás: visszatér a jó idő
Csütörtöki időjárás: visszatér a jó idő
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Csütörtöki időjárás Veszprém környékén 

A Vmeteo szerint csütörtök eleinte borult, erősen felhős égre tekinthetünk fel, majd egyre hosszabb időszakokra süt ki a nap. Csapadék nem valószínű. A mérsékelt északnyugati szelet élénk széllökések kísérik. A hőmérséklet reggel 14°C, délután 23°C körül ígérkezik.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu