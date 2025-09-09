28 perce
Kiadták a figyelmeztetést: felhőszakadás, szélvihar, jégeső tarolhatja le az ország nagy részét
Az ország nagy részére citromsárga, elsőfokú figyelmeztetést adott ki a HungaroMet.
Felhőszakadásra, jégesőre, viharos szélre hívja fel a figyelmet az ország nagy részén a meteorológiai szolgálat kedden.
Mint előrejelzésükben írják, kedd reggel és délelőtt még sok helyen felhős lesz az ég, főként keleten és északkeleten záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Délutánra naposabb idő ígérkezik, bár fátyol- és gomolyfelhők megjelenhetnek, és már inkább csak az északkeleti országrészben, ott is egyre kevesebb helyen alakulhat ki zivatar.
Felhőszakadás, jég és széllökések
Estétől azonban délnyugat felől újra nő a felhőzet és a csapadék esélye.
A záporokat, zivatarokat felhőszakadás, kisebb jég és erős széllökések is kísérhetik.
Napközben a hőmérséklet 24 és 30 fok között alakul, de északkeleten ennél kissé hűvösebb lehet. Késő estére 15 és 23 fok közé hűl le a levegő.