Kiadták a figyelmeztetést: felhőszakadás, szélvihar, jégeső tarolhatja le az ország nagy részét

Címkék#viharos szél#jégeső#felhőszakadás

Az ország nagy részére citromsárga, elsőfokú figyelmeztetést adott ki a HungaroMet.

Veol.hu

Felhőszakadásra, jégesőre, viharos szélre hívja fel a figyelmet az ország nagy részén a meteorológiai szolgálat kedden.

felhőszakadás
Zivatarok, jégeső, felhőszakadás miatt is figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat
Forrás: HungaroMet

Mint előrejelzésükben írják, kedd reggel és délelőtt még sok helyen felhős lesz az ég, főként keleten és északkeleten záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Délutánra naposabb idő ígérkezik, bár fátyol- és gomolyfelhők megjelenhetnek, és már inkább csak az északkeleti országrészben, ott is egyre kevesebb helyen alakulhat ki zivatar.

Felhőszakadás, jég és széllökések

Estétől azonban délnyugat felől újra nő a felhőzet és a csapadék esélye.

A záporokat, zivatarokat felhőszakadás, kisebb jég és erős széllökések is kísérhetik.

Napközben a hőmérséklet 24 és 30 fok között alakul, de északkeleten ennél kissé hűvösebb lehet. Késő estére 15 és 23 fok közé hűl le a levegő.

 

