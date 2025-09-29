Az időjárásra nem lesz panasz hétfőn

Hétfői időjárás: a napos időszakok mellett északkelet felől gyakran megnövekszik a felhőzet, néhol kisebb zápor is kialakulhat. Reggel 5–10, délután 15–20 fok közötti értékek várhatók - írja a koponyeg.hu

Hétfői időjárás: marad a jó idő

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Hétfői időjárás Veszprém környékén

A Vmeteo szerint hétfőn többórás napsütésre számíthatunk, gomolyfelhőkkel, csapadék nélkül. Általában mérsékelt marad az északnyugati szél. A hőmérséklet reggel 6°C, délután 15°C körül ígérkezik.