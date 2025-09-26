Esernyő vagy napszemüveg? Mutatjuk, milyen lesz a hétvégi időjárás

A délkeleti szél mérsékelt marad, így a szabadban eltöltött idő kellemesen szellősnek ígérkezik. A hétvégi időjárás hőmérséklete reggel 10°C körül alakul, délutánra pedig 17°C körül tetőzik, így a koraőszi idő még viszonylag melegnek mondható.

Hétvégi időjárás-előrejelzés

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Így alakul a hétvégi időjárás

A koponyeg.hu szerint a szombat reggeli órákban a felhőzet fokozatosan csökken, főként kelet felől, délután pedig már egyre több helyen süt ki a nap. Csak helyenként fordulhat elő kisebb zápor, így a városi séták, kirándulások vagy szabadtéri programok nagy részét nem zavarja majd az időjárás. Az ÉK-i szél továbbra is élénk marad, a nappali hőmérséklet pedig a 20°C körüli értékeket is elérheti, a naposabb részeken kellemesen meleg érzettel.

Vasárnapra mindkét forrás hasonló, de enyhén eltérő képet fest: a Vmeteo szerint ismét több felhő várható az égen, kisebb eső is előfordulhat, a hőmérséklet maximuma azonban már 15°C alatt maradhat. Ez enyhébb lehűlést jelent a szombati naphoz képest, de a csapadék várhatóan jelentéktelen lesz. A koponyeg.hu ezzel szemben változóan felhős időt jósol csapadék nélkül, átmenetileg gyengülő légmozgással, a hőmérséklet pedig 20–22°C körül tetőzik, így a hétvége zárása kifejezetten kellemesnek ígérkezik.

Összességében tehát a hétvége időjárása viszonylag kiegyensúlyozott, a szombat és vasárnap is alkalmas lesz szabadtéri programokra, sétákra, kirándulásokra. Bár felhők és napsütés váltakoznak, a csapadék valószínűsége alacsony, a szél pedig elsősorban szombaton lehet észlelhető. Réteges öltözködéssel és napsütéshez igazított programtervezéssel kellemes, aktív hétvégét tölthetünk el a szabadban.