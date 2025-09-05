Hidegfront hozhat csapadékot pénteken

A Veszprém és környéke időjárását figyelő vmeteo prognózisa szerint a péntek napos idővel indul, de délutánra fokozatosan egyre több felhő jelenik meg az égen. Bár jelentős csapadék nem várható, helyenként kisebb zápor vagy zivatar kialakulhat a közeledő, gyengülő hidegfront hatására. A délnyugati szél mérsékelt marad, estére azonban északnyugatira fordul és megerősödik. A hőmérséklet reggel 16, délután körülbelül 28 fok lesz.

Az időjárás-előrejelzés szerint helyenként kisebb zápor vagy zivatar kialakulhat pénteken

Forrás: Getty Images-illusztráció

Így alakul a hétvége időjárása

Szombat hajnalban előfordulhat kisebb eső vagy zápor, de napközben már egyre több napsütés várható. Az északnyugati szél eleinte gyakran erős lehet, a hőmérséklet pedig 25 fok alatt marad. A következő napokban sok napsütés várható, és újra melegszik az idő.