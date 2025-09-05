szeptember 5., péntek

Hidegfront hozhat csapadékot pénteken

Címkék#zivatar#hidegfront#csapadék

Péntek délutánra a napos időt felhők váltják fel, északnyugati irányból pedig egyre több helyen megerősödik a szél. Szórványosan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az ország nagy részén 30 és 35 fok közötti forróság várható - írja országos időjárás-előrejelzésében a Köpönyeg.

Veol.hu

A Veszprém és környéke időjárását figyelő vmeteo prognózisa szerint a péntek napos idővel indul, de délutánra fokozatosan egyre több felhő jelenik meg az égen. Bár jelentős csapadék nem várható, helyenként kisebb zápor vagy zivatar kialakulhat a közeledő, gyengülő hidegfront hatására. A délnyugati szél mérsékelt marad, estére azonban északnyugatira fordul és megerősödik. A hőmérséklet reggel 16, délután körülbelül 28 fok lesz.

Happy young woman with umbrella walking in autumnal park időjárás
Az időjárás-előrejelzés szerint helyenként kisebb zápor vagy zivatar kialakulhat pénteken
Forrás: Getty Images-illusztráció

Így alakul a hétvége időjárása

Szombat hajnalban előfordulhat kisebb eső vagy zápor, de napközben már egyre több napsütés várható. Az északnyugati szél eleinte gyakran erős lehet, a hőmérséklet pedig 25 fok alatt marad. A következő napokban sok napsütés várható, és újra melegszik az idő.

 

