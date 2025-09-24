1 órája
Ilyen időt hoz magával az ősz szerdán - mutatjuk!
Szerdán nagyrészt felhős, borult időre számíthatunk, sok helyen eső vagy zápor is előfordulhat, keleten néhol akár zivatar is lehet. Az északkeleti szél fokozatosan megerősödik. A hőmérséklet csökken, általában 15 és 25 fok közötti értékeket mérhetünk - írja országos időjárás-előrejelzésében a Köpönyeg.
A Veszprém és környéke időjárását figyelő vmeteo prognózisa szerint szerdán többnyire felhős lesz az égbolt, csak helyenként fordulhat elő kisebb záporeső, komolyabb esőzés nem várható. Az északkeleti szél mérsékelt marad. Reggel körülbelül 12°C, délután pedig nagyjából 19°C várható.
Így alakul az időjárás a hét második felében
Csütörtökön gyakrabban eshet az eső, és pénteken, illetve szombaton is előfordulhatnak kisebb záporok.