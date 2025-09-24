szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Meteorológia

1 órája

Ilyen időt hoz magával az ősz szerdán - mutatjuk!

Címkék#északkeleti szél#prognózis#zápor

Szerdán nagyrészt felhős, borult időre számíthatunk, sok helyen eső vagy zápor is előfordulhat, keleten néhol akár zivatar is lehet. Az északkeleti szél fokozatosan megerősödik. A hőmérséklet csökken, általában 15 és 25 fok közötti értékeket mérhetünk - írja országos időjárás-előrejelzésében a Köpönyeg.

Veol.hu

A Veszprém és környéke időjárását figyelő vmeteo prognózisa szerint szerdán többnyire felhős lesz az égbolt, csak helyenként fordulhat elő kisebb záporeső, komolyabb esőzés nem várható. Az északkeleti szél mérsékelt marad. Reggel körülbelül 12°C, délután pedig nagyjából 19°C várható.

nice weather in the autumn shown with mercury thermometer időjárás
Lehűlést jósol az időjárás-előrejelzés a következő napokra
Forrás: Getty Images-illusztráció

Így alakul az időjárás a hét második felében

Csütörtökön gyakrabban eshet az eső, és pénteken, illetve szombaton is előfordulhatnak kisebb záporok.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu