Ilyen időt hoz magával az ősz szerdán - mutatjuk!

A Veszprém és környéke időjárását figyelő vmeteo prognózisa szerint szerdán többnyire felhős lesz az égbolt, csak helyenként fordulhat elő kisebb záporeső, komolyabb esőzés nem várható. Az északkeleti szél mérsékelt marad. Reggel körülbelül 12°C, délután pedig nagyjából 19°C várható.

Lehűlést jósol az időjárás-előrejelzés a következő napokra

Forrás: Getty Images-illusztráció

Így alakul az időjárás a hét második felében

Csütörtökön gyakrabban eshet az eső, és pénteken, illetve szombaton is előfordulhatnak kisebb záporok.