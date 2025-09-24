szeptember 24., szerda

Ismét hidegfront

59 perce

Mindent tarolhat a holnapi időjárás Veszprém megyében, kemény lesz, ami átrobog

Ismét esőzések várhatóak Veszprém vármegyében, a felhős ég miatt tartósan csapadékos időre készülhetünk.

Farkas Réka

A héten erősen felhős, borult időjárás vár Veszprém vármegyére. Csapadékra is számítani lehet a hét több napján.

időjárás előrejelzés: Ismét vihar söpör végig
Időjárás előrejelzés: ismét vihar érkezik
Forrás: vmeteo.hu

Borult időjárás és hidegfront

Jelentős csapadék nem valószínű, de több alkalommal kialakulhat kisebb eső vagy záporeső, elsősorban a nap második felében. A csapadék intenzitása nem lesz nagy, de a felhős ég miatt tartósan nedves időre készülhetünk. Az északkeleti szél általában mérsékelt marad, estére azonban élénk széllökések is előfordulhatnak. A nappali maximum hőmérséklet 18°C körül alakul.

Forrás: vmeteo.hu

Holnap érkezik az ítéletidő

Holnapi időjárás: csütörtökön a hajnali és kora reggeli órákban jelentős eső- és záporzóna vonul át térségünk felett, ez átmenetileg erősebb csapadékot hozhat. Napközben is erősen felhős, borult marad az ég, bár újabb számottevő eső várhatóan nem alakul ki. A csapadék reggel még intenzívebb lehet, majd gyengül és megszűnik. Az északkeleti szél mérsékelt marad, a hőmérséklet reggel 10°C körül alakul, délután pedig 15°C körül tetőzik a vmeteo.hu prognózisa szerint.

 

