Veszprém térségében ma is folytatódik a szeptemberi kánikula: napsütéses időjárás és 30 fok körüli hőmérséklet várható, de időnként vékony fátyolfelhők teszik változatossá az eget.

Veszprém vármegyében nyárias időjárás várható

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Ilyen időjárásra kell számítani ma

A délnyugati szél időnként megélénkülhet, de a hőség marad a főszerepben. A hőmérséklet délután 29-31 fok körül alakul, délen és délkeleten akár 32-33 fok is mérhető, így igazi nyárias napra készülhetünk - írja a koponyeg.hu előrejelzése.