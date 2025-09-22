szeptember 22., hétfő

Nyár újratöltve

Folytatódik a szeptemberi kánikula

Makacsul tartja magát a kánikula.

Farkas Réka

Veszprém térségében ma is folytatódik a szeptemberi kánikula: napsütéses időjárás és 30 fok körüli hőmérséklet várható, de időnként vékony fátyolfelhők teszik változatossá az eget.

A megyében nyárias időjárás várható.
Veszprém vármegyében nyárias időjárás várható
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Ilyen időjárásra kell számítani ma

A délnyugati szél időnként megélénkülhet, de a hőség marad a főszerepben. A hőmérséklet délután 29-31 fok körül alakul, délen és délkeleten akár 32-33 fok is mérhető, így igazi nyárias napra készülhetünk - írja a koponyeg.hu előrejelzése.

 

