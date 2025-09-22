Nyár újratöltve
2 órája
Folytatódik a szeptemberi kánikula
Makacsul tartja magát a kánikula.
Veszprém térségében ma is folytatódik a szeptemberi kánikula: napsütéses időjárás és 30 fok körüli hőmérséklet várható, de időnként vékony fátyolfelhők teszik változatossá az eget.
Ilyen időjárásra kell számítani ma
A délnyugati szél időnként megélénkülhet, de a hőség marad a főszerepben. A hőmérséklet délután 29-31 fok körül alakul, délen és délkeleten akár 32-33 fok is mérhető, így igazi nyárias napra készülhetünk - írja a koponyeg.hu előrejelzése.
