Igazi nyár költözik Veszprémbe: napsütés, meleg, enyhe szél

Veszprém térségében a nap folyamán derült, napos időjárásra számíthatunk, az égen alig lesz felhő.

Ismét kellemes időjárás vár a vármegyére.

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Ma így alakul az időjárás

A hőmérséklet nyárias meleget hoz, a maximumok 25 és 30 fok között alakulnak. A délies szél többnyire gyenge marad, csak időnként élénkülhet meg, így összességében kellemes, nyugodt időjárás ígérkezik a térségben – a köpönyeg.hu.