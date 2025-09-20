Igazi nyár költözik Veszprémbe: napsütés, meleg, enyhe szél

szeptember 20., szombat

A nyárias hangulat folytatódik Veszprém térségében.

Ismét kellemes időjárás vár a vármegyére.

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Veszprém térségében a nap folyamán derült, napos időjárásra számíthatunk, az égen alig lesz felhő. 

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Ma így alakul az időjárás

A hőmérséklet nyárias meleget hoz, a maximumok 25 és 30 fok között alakulnak. A délies szél többnyire gyenge marad, csak időnként élénkülhet meg, így összességében kellemes, nyugodt időjárás ígérkezik a térségben – a köpönyeg.hu.

 

