szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

2 órája

Napsütés és hőség várható Veszprém térségében

Címkék#hőség#időjárás#hőmérséklet

Ma Veszprém térségében igazi nyárias időre számíthatunk.

Farkas Réka

A szeptemberi napsütést csak helyenként úszó fátyolfelhők szűrik, csapadékra nincs esély. A délutáni órákban erőteljesen melegszik az időjárás.

Ilyen időjárásra számíthatunk vármegyénkben
Ilyen időjárásra számíthatunk vármegyénkben
Fotó: Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Ilyen időjárásra számíthatunk

A kellemes, napos időben gyenge légmozgás kíséri a meleget, 29–30 fok körül tetőzik a hőmérséklet. így igazi szabadtéri programokra csábító szombati időjárás várható – a köpönyeg.hu előrejelzése alapján.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu