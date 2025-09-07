Napsütés és hőség várható Veszprém térségében

A szeptemberi napsütést csak helyenként úszó fátyolfelhők szűrik, csapadékra nincs esély. A délutáni órákban erőteljesen melegszik az időjárás.

Ilyen időjárásra számíthatunk vármegyénkben

Fotó: Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A kellemes, napos időben gyenge légmozgás kíséri a meleget, 29–30 fok körül tetőzik a hőmérséklet. így igazi szabadtéri programokra csábító szombati időjárás várható – a köpönyeg.hu előrejelzése alapján.