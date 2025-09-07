Időjárás
2 órája
Napsütés és hőség várható Veszprém térségében
Ma Veszprém térségében igazi nyárias időre számíthatunk.
A szeptemberi napsütést csak helyenként úszó fátyolfelhők szűrik, csapadékra nincs esély. A délutáni órákban erőteljesen melegszik az időjárás.
Ilyen időjárásra számíthatunk
A kellemes, napos időben gyenge légmozgás kíséri a meleget, 29–30 fok körül tetőzik a hőmérséklet. így igazi szabadtéri programokra csábító szombati időjárás várható – a köpönyeg.hu előrejelzése alapján.
