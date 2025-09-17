Itt van a hidegfront, mutatjuk, mit hozott magával

Veszprém térségében ma változékony, kora őszi időjárás várható.

Beköszönt az őszi időjárás vármegyénkbe

Forrás: Pexels-illusztráció

Így alakul a mai időjárás

A felhőzet fokozatosan csökken, de felhőátvonulásokra és helyenként futó záporokra még számítani lehet. Az élénk, gyakran erős északnyugati szél tovább hűti a levegőt, így a csúcshőmérséklet mindössze 20–21 fok körül alakul. A naposabb időszakok ellenére inkább friss, szeles idő kíséri a hétköznapot a köpönyeg.hu előrejelzése alapján.