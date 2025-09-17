Időjárás
2 órája
Itt van a hidegfront, mutatjuk, mit hozott magával
Veszprém vármegyében ma igazi kora őszi idő várható.
Veszprém térségében ma változékony, kora őszi időjárás várható.
Így alakul a mai időjárás
A felhőzet fokozatosan csökken, de felhőátvonulásokra és helyenként futó záporokra még számítani lehet. Az élénk, gyakran erős északnyugati szél tovább hűti a levegőt, így a csúcshőmérséklet mindössze 20–21 fok körül alakul. A naposabb időszakok ellenére inkább friss, szeles idő kíséri a hétköznapot a köpönyeg.hu előrejelzése alapján.
Ezt ne hagyja ki!Időjárás-előrejelzés
15 órája
Kemény frontok pofozzák fel Veszprém megyét, ez az időjárás nem fog tetszeniVáltozékony, napos és esős idő várható a héten.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre