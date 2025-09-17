szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

2 órája

Itt van a hidegfront, mutatjuk, mit hozott magával

Címkék#Köpönyeg hu#időjárás előrejelés#ősz

Veszprém vármegyében ma igazi kora őszi idő várható.

Farkas Réka

Veszprém térségében ma változékony, kora őszi időjárás várható.

Beköszönt az őszi időjárás vármegyénkbe
Beköszönt az őszi időjárás vármegyénkbe
Forrás: Pexels-illusztráció

Így alakul a mai időjárás

A felhőzet fokozatosan csökken, de felhőátvonulásokra és helyenként futó záporokra még számítani lehet. Az élénk, gyakran erős északnyugati szél tovább hűti a levegőt, így a csúcshőmérséklet mindössze 20–21 fok körül alakul. A naposabb időszakok ellenére inkább friss, szeles idő kíséri a hétköznapot a köpönyeg.hu előrejelzése alapján.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu