szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

2 órája

Köd után napsütés: ilyen időnk lesz délután vármegyénkben

Címkék#délután#időjárás előrejelés#hőmérséklet

Farkas Réka

Délutánra Veszprém térségében napos, gomoly- és fátyolfelhős időjárásra számíthatunk.

Időjárás előrejelzés: ilyen lesz a délután
Időjárás előrejelzés: ilyen lesz a délután
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Így alakul az időjárás délután

A kora őszi hangulatot a 20–25 fok közötti hőmérséklet adja, kellemesen meleg idő várható. Északkeleti tájakon még előfordulhat elszórt zápor, de nálunk nagyobb eséllyel száraz marad az idő. A délelőtti köd már feloszlott, így a délután kellemes, napos idővel kedvez a kirándulóknak és az utcán sétálóknak – a köpönyeg.hu előrejelzése alapján.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu