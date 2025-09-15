Köd után napsütés: ilyen időnk lesz délután vármegyénkben

Délutánra Veszprém térségében napos, gomoly- és fátyolfelhős időjárásra számíthatunk.

Időjárás előrejelzés: ilyen lesz a délután

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Így alakul az időjárás délután

A kora őszi hangulatot a 20–25 fok közötti hőmérséklet adja, kellemesen meleg idő várható. Északkeleti tájakon még előfordulhat elszórt zápor, de nálunk nagyobb eséllyel száraz marad az idő. A délelőtti köd már feloszlott, így a délután kellemes, napos idővel kedvez a kirándulóknak és az utcán sétálóknak – a köpönyeg.hu előrejelzése alapján.