2 órája
Köd után napsütés: ilyen időnk lesz délután vármegyénkben
Délutánra Veszprém térségében napos, gomoly- és fátyolfelhős időjárásra számíthatunk.
Így alakul az időjárás délután
A kora őszi hangulatot a 20–25 fok közötti hőmérséklet adja, kellemesen meleg idő várható. Északkeleti tájakon még előfordulhat elszórt zápor, de nálunk nagyobb eséllyel száraz marad az idő. A délelőtti köd már feloszlott, így a délután kellemes, napos idővel kedvez a kirándulóknak és az utcán sétálóknak – a köpönyeg.hu előrejelzése alapján.
9 órája
